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أخبار الأهلي اليوم السبت: فايلر يطرد نجم الأحمر.. وحقيقة المفاوضات مع النقاز.. وبشرى سارة للأهلي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:32 م
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أخبار الأهلي اليوم السبت
أخبار الأهلي اليوم السبت
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 7 – 12 – 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها قرار السويسري رينيه فايلر بالاستغناء عن لاعب الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 7 – 12 – 2019:

1- الأهلي يعاقب أحمد فتحي وربيعة بعد واقعة الهلال السوداني

استقر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توقيع عقوبة مالية على الثنائي أحمد فتحي ورامي ربيعة.

وجاء قرار مدير الكرة بالنادي الأهلي بمعاقبة أحمد فتحي ورامي ربيعة بعد دخولهما في مشادة كلامية، بسبب هدف الهلال السوداني في مرمي محمد الشناوي في مباراة الأمس بالجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق فريق الأهلي فوزه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني بهدفين لهدف سجلها حسين الشحات ورمضان صبحي باستاد السلام.

2- رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي من الجزيرة

منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووافق المدرب السويسري على رحيل صالح بعد تأكده من عدم التزام اللاعب، وكثرة سهره خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر بشكل سلبي على مستواه وكثرة شكواه من الإصابات العضلية دون مشاركته.

وخرج صالح من حسابات المدرب السويسري هذا الموسم ولم يشارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا.

3- حقيقة مفاوضات الأهلي مع ضحية الزمالك

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الأهلي حقيقة التفاوض مع الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك تمهيداً للتعاقد معه في الفترة القادمة.

وترددت أنباء عن تفاوض أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مع حمدي النقاز في الأيام الماضية من أجل التعاقد معه عقب اعلان اللاعب فسخ عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة لمدة 4 شهور.

وقال مصدر بالجهاز الفني لفريق الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" إن النادي الأحمر لم يدخل في مفاوضات مع حمدي النقاز على الاطلاق كما تردد، مشيراً إلى أن النقاز خارج حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني .

وتابع :" الأهلي يمتلك أحمد فتحي ومحمد هاني في الجبهة اليمنى بالإضافة باسم علي الظهير الأيمن المعار إلى نادي الجونة أيضاً ، فكيف نفاوض حمدي النقاز للتعاقد معه في القلعة الحمراء".

4- وعد الخطيب يقرب عمار حمدي من الاتحاد السكندري

اقترب عمار حمدي لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وتألق عمار حمدي مع المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وساهم في تأهل صغار الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد التتويج باللقب على حساب كوت ديفوار في المباراة النهائية والفوز بهدفين لهدف.

وطالب عمار حمدي مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ السماح له بالرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل من أجل المشاركة في المباريات من جديد بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الأهلي منذ عودته من المنتخب الأولمبي.

5- الأهلي يستعيد مدافعه المُصاب

قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن محمود متولي مدافع الفريق، أجرى أشعة مؤخرا، أثبتت التئام تمزق العضلة الخلفية بشكل جيد.

وأوضح طبيب الأهلي أن متولي سوف يبدأ من غدا الأحد الجري حول الملعب على هامش مران الفريق، في بداية تنفيذ اللاعب للبرنامج التأهيلي داخل ملعب التتش.

وأكد طبيب الأهلي أن متولي سيجري أشعة جديدة بعد أسبوعين؛ للتأكد بشكل نهائي من مدى جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

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