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عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة في قصة مديرة قصر ثقافة كفر الدوار المنتقبة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:02 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على حالة الضجة التي أثيرت بشأن تعيين سيدة منتقبة مديرة في قصر ثقافة كفر الدوار، مشيرا إلى أنه تواصل شخصيا مع السيدة المنتقبة والتي أكدت أنه تم إختيارها من خلال لجنة بها 4 مسئولين، وذلك عكس ما أوضحته وزارة الثقافة في بيانها أنه تم إختيارها بعد الإطلاع على السيرة الذاتية لها.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن السيدة المنتقبة أخبرته أنها ترفض أن يتم استخدام تلك الواقعة في قنوات خارجية، وتؤكد أن تعيينها لم يكن مؤقتا كما أعلنت وزارة الثقافة.

ولفت "أديب"، أن الدولة يجب أن تكون لها موقف محدد في تعيين المنتقبة في الوظائف المختلفة، كاشفا أن السيدة المنتقبة أخبرته أن من تم تعيينها مكانها هى إحدى المشاركات في اللجنة التي اختبرتها، منوها بأنها سترفع قضية بسبب نقلها من الوظيفة.
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مديرة قصر ثقافة كفر الدوار عمرو أديب توك شو أخبار

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