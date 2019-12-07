ملخص وأهداف مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي 2 - 0 في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره أول أغسطس الأنجولي، بعد تفوقه بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الحالي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ملخص وأهداف مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في النتيجة مبكرا عبر نجمه المغربي المتألق أشرف بن شرقي، في الدقيقة السادسة عشر من زمن المباراة، وحاول الفريق الأنجولي إدارك هدف التعادل في الشوط الاول لكن دون فائدة وسط دفاع رائع من لاعبي القلعة البيضاء.





وواصل النجم المغربي تألقه في المباراة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ليعزز من تقدم الفارس الأبيض بإضافة الهدف الثاني له ولفريقه، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل حارس الفريق الأنجولي من التصدي لها، ليحسم الزمالك المباراة مستغلا عاملي الأرض والجمهور.



