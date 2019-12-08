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هاني الناظر: "أطمئن مرضى البهاق بوجود أمل في العلاج"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:58 ص
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هاني الناظر
هاني الناظر
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن البهاق مرض مناعي غير معدي، وهو ناتج من نشاط في الجهاز المناعي يحارب الخلايا الصبغية، لافتَا إلى أن البهاق مرض غير خطير، لا يؤثر على الجسم.

وتابع الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هناك طرق حديثة لعلاج البهاق، وهناك أمل لشفاء المرضى منهم، معقبًا: "أطمئن المرضى بوجود أمل في العلاج".

وقد أعلن المطرب والملحن رامي جمال إصابته بمرض البهاق، وهو الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن أكد جمال أن المرض انتشر بشكل كبير، وملحوظ على جسمه، وأصبح يفكر في الاعتزال.
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