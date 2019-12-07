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مشاهدة ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم
السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:26 م
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محمد مرعي
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تلقت آمال مانشستر سيتي في لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضربة أخرى بعد هزيمته 1-2 أمام ضيفه مانشستر يونايتد اليوم السبت، ليتأخر فريق المدرب بيب غوارديولا بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.
ومنح هدفا ماركوس راشفورد من ركلة جزاء وأنطوني مارسيال التقدم 2-0 لفريق المدرب أولي جونار سولشار في نهاية الشوط الأول، وقلص سيتي الفارق قبل خمس دقائق من النهاية بضربة رأس من نيكولاس أوتاميندي.
ومنح هدفا ماركوس راشفورد من ركلة جزاء وأنطوني مارسيال التقدم 2-0 لفريق المدرب أولي جونار سولشار في نهاية الشوط الأول، وقلص سيتي الفارق قبل خمس دقائق من النهاية بضربة رأس من نيكولاس أوتاميندي.
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