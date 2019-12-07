مشاهدة ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم

تلقت آمال مانشستر سيتي في لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضربة أخرى بعد هزيمته 1-2 أمام ضيفه مانشستر يونايتد اليوم السبت، ليتأخر فريق المدرب بيب غوارديولا بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.





ومنح هدفا ماركوس راشفورد من ركلة جزاء وأنطوني مارسيال التقدم 2-0 لفريق المدرب أولي جونار سولشار في نهاية الشوط الأول، وقلص سيتي الفارق قبل خمس دقائق من النهاية بضربة رأس من نيكولاس أوتاميندي.