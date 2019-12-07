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مشاهدة ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:26 م
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راشفورد
راشفورد
محمد مرعي
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تلقت آمال مانشستر سيتي في لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضربة أخرى بعد هزيمته 1-2 أمام ضيفه مانشستر يونايتد اليوم السبت، ليتأخر فريق المدرب بيب غوارديولا بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

ومنح هدفا ماركوس راشفورد من ركلة جزاء وأنطوني مارسيال التقدم 2-0 لفريق المدرب أولي جونار سولشار في نهاية الشوط الأول، وقلص سيتي الفارق قبل خمس دقائق من النهاية بضربة رأس من نيكولاس أوتاميندي.

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مانشستر يونايتد مانشستر سيتي مان سيتي ضد مان يونايتد

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