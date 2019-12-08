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أستاذ طب نفسي يكشف مفاجأة عن معدلات الانتحار في مصر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:15 ص
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الدكتور هاشم بحري
الدكتور هاشم بحري
كساب أحمد
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قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، إن الاحصائيات تؤكد أن مصر من أقل دول العالم في معدلات الانتحار، بدليل أن هناك دول أقل من مصر في التعداد، مثل انجلترا وفرنسا، وبها نسب كبيرة من المنتحرين.

وتابع أستاذ الطب النفسي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن المنتحر يخبر المحيطين به أنه سينتحر قبل إقدامه على ها الأمر بشهر، وعندما لا يجد أي دعم يقوم بالانتحار للتخلص من همومه وإحباطاته.

وفي سياق متصل، قال الدكتور هاشم بحرى، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن للانتحار أسبابًا كثيرة، أهمها الاكتئاب الذى ينقسم لعدة أنواع أشهرها 3 أنواع هى: الاكتئاب الموقفى، ومنه على سبيل المثال الحزن الوقتى الذى يتسبب فيه مدير العمل، أو إحدى المشكلات العائلية، وهو نوع يصيب ٧٠٪ من البشر ولا يحتاج علاجًا، وتعد "الفضفضة" مع أحد الأصدقاء المقربين حله الأمثل، أما النوع الثانى فهو الاكتئاب العصابى، ويصيب قرابه ٧٪ من السكان، وهو متوسط القوة ومن أعراضه الاستيقاظ من النوم فى حالة كسل مع عدم وجود رغبة فى ممارسة الأمور اليومية العادية أو تناول الطعام، أما النوع الأخطر فهو الاكتئاب العقلى الذى يصيب ١٪ من البشر.
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الكلمات المفتاحية

مصر طب نفسي انتحار

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