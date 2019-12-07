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موعد مباراة الزمالك القادمة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:21 م
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الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز يوم الخميس القادم 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 
 
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري وملعب اللقاء  
 
وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي بيراميدز الخميس القادم في بطولة الدوري المصري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة. 
 
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز القادمة في الدوري المصري 
 
وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي بيراميدز يوم الخميس القادم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" وعلى قناة "تايم سبورت". 
 
ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز  
 
ويتواجد نادي بيراميدز في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري. 
 
بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في الدوري. 
 
الزمالك يواصل الانتصارات بفوز جديد على أول أغسطس بدوري أبطال إفريقيا 
 
يذكر أن نادي الزمالك كان قد تمكن من الفوز على نظيره نادي أول أغسطس الأنجولي اليوم السبت 7 ديسمبر بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.

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