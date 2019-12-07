شاهد تيم حسن يشوق جمهورة بصورة من "العميد"

نشر الفنان تيم حسن، صورة له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من مسلسله الجديد الذي يقوم بتصويره حالياً.





وظهر "حسن"، وهو يرتدي قميص أزرق وبنطلون رصاصي، ويقف وقفة رسمية في ملامح جادة واضعاً يدية في جيبة وكانت وقفة تليق باللبس الكلاسيكي الذي يرتدية.





وقام بالتعليق على الصورة "مساء الخير العميد".





أعجبت الصورة الجماهير وعلقوا متسائلين ومعجبين كالتالي "مساء الورد يا ابو ورد ناطرينك، يا أحلى عميد وجبل بالعالم".





يشار أن "تيم" تقلد دور البطل في مسلسل "العميد"، يحمل مسلسل “العميد” كتابة وإخراج، "باسم السلكا"، وإنتاج شركة" kingset" ، العميد سيكون خارج السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٠ ولكنه سيعرض في وقت آخر من العام.





على الصعيد آخر يقوم "تيم"، بتصوير مسلسل "الهيبة"، في جزئه الرابع والذي سيعرض في رمضان عام ٢٠٢٠.