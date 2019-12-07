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انتشال جثة سائق سيارة ملاكي من ترعة المريوطية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:16 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة جثة سائق سيارة ملاكي من ترعة المريوطية بنطاق مركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وجار تكثيف الجهود لانتشال جثة ابنته، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها حال سيره بالطريق، بالقرب من كوبري زويل، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة قائدي السيارة، كما انتقلت قوة من مرور الجيزة، وتم انتشال السيارة بواسطة اوناش المرور.

وتمكنت الضفادع البشرية من انتشال جثة قائد السيارة، وجار تكثيف الجهود لانتشال جثة ابنته، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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