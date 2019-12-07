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"بالأخضر".. أسماء أبو اليزيد تتألق بإطلالة مميزة في مهرجان "نجم العرب" (صور)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:30 م
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أسماء أبواليزيد
أسماء أبواليزيد
يارا أحمد
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رصدت عدسة "الفجر الفني"، عدد من الصور للفنانة أسماء أبو اليزيد، وذلك أثناء وصولها مهرجان “نجم العرب” لدورته الرابعة، ومن المقرر تكريمها خلال الحفل وتألقت بفستان يحمل اللون الأخضر وبملامح هادئة سمراء خطفت الأنظار.

ويعتبر أول مهرجان مصري يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام المصريين بنًاء على استفتاء واختيارات الجمهور العربي والخليجي على السواء، ولذلك تمت تسميته بهذا الاسم.

وتقام الدورة الرابعة برعاية “اتحاد الإعلاميات العرب” وتنظيم شركة pacha Kuwait الكويتيه، وكانت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الثالثة “السابقة للمهرجان” تتضمن كل من تامر حسني، ومحمد هنيدي ومنه شلبي، وأكرم حسني واسر ياسين، وخالد سليم وأروي جودة، ورانيا يوسف والمنتج وليد منصور والمنتج حسام حسني وهشام سليم وصلاح السعدني والإعلامي أسامه الشيخ وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني، و علي ربيع ورامي جمال، ومحمد الشرنوبي والشاعر تامر حسين، والملحن تامر علي والموزع شريف مكاوي، واحمد شيبه والعديد من نجوم الفن المصري.

بالأخضر.. أسماء أبو اليزيد تتألق بإطلالة مميزة في مهرجان نجم العرب (صور)
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