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مفاجأة| الزمالك مهدد بعقوبات قاسية من الكاف

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:11 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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كشف الإستديو التحليلي لقناة "بي ان سبورتس" عن مواجهة الزمالك لشبح العقوبات من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب ما حدث قبل مباراة أول أغسطس الأنجولي.

وأشار إلى أن الرعاة تقدموا بشكوى ضد الزمالك بسبب فتح الباب للجماهير للحصول على التذاكر قبل اللقاء بـ24 ساعة فقط وهو ما يعتبر مخالف للوائح الكاف التي تنص على فتح الباب قبل اللقاء بـ3 أيام.

وأوضح أن الزمالك مهدد بعقوبات من جانب الكاف بإقامة مباريات بدون جماهير على أثر ما حدث في مباراة اليوم.

وتغلب الزمالك على بيترو أتليتكو بهدفين دون رد مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
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