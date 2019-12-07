بعد عبور أول أغسطس| حظوظ الزمالك في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا





تغلب فريق الزمالك على ضيفه أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليو م السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.





أهداف مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي:

افتتح أشرف بنشرقي أول أهداف الزمالك في الدقيقة 16 بعد تمريرة بينية رائعة من يوسف إبراهيم أوباما وضعها النجم المغربي بسهولة داخل شباك الفريق الأنجولي، وعاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني للفارس الأبيض بالدقيقة 68 من تسديدة قوية سكنت شباك أول أغسطس.





ترتيب مجموعة الزمالك بعد تخطي أول أغسطس:

1- مازيمبي الكونغولي .. 6 نقاط

2- الزمالك .. 3 نقاط

3- زيسكو يونايتد .. 1 نقطة

4- أول أغسطس .. 1 نقطة





حظوظ الزمالك في التأهل لدور الـ16 الإفريقي:

فوز الزمالك على نظيره أول أغسطس الأنجولي في مباراة اليوم بالجولة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، زاد فرص الأبيض للتأهل لدور الـ16 عن المجموعة الثانية مع فريق مازيمبي الكونغولي الذي أصبح أقرب المرشحين للتأهل بالمجموعة بعد وصوله للنقطة 6 وصدارته للترتيب.





الزمالك يستطيع ضمان التأهل مباشرة لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا حال فوزه في مبارياته الأربعة القادمة والوصول لـ 15 نقطة دون النظر لباق نتائج الفريق، رغم أنه قد لا يحتاج للفوز في جميع المباريات وضمان التأهل مبكرًا وفقًا لنتائج باق أندية المجموعة.





في حالة فوز الزمالك في 3 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة والوصول للنقطة 13 يضمن أيضًا تأهله بشكل مباشر للدور ثمن النهائي بالبطولة الإفريقية، وسيكون فريق مازيمبي الأقرب لمرافقته في الدور التالي على أن يحسم كلاهما ترتيب المركزين الأول والثاني بالمجموعة.





أما في حالة حصد الزمالك 12 نقطة في مرحلة المجموعات سوف يضمن التأهل ايضًا لدور الـ16 بالبطولة، خاصة أن فريقي زيسكو وأول أغسطس سيكون صعب وصولهما لنفس رصيد النقاط.





الزمالك قد يضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة الإفريقية في حالة فوزه على زيسكو يونايتد ذهابا وإيابا، والتعادل مع أول أغسطس والخسارة من مازيمبي وسيصل رصيده في هذا الحالة لـ 10 نقاط، ويستطيع التأهل بشرط خسارة بطل أنجولا في مباراة، ليرافق الفارس الأبيض للدور التالي بالبطولة.





أما في حالة حصول الزمالك علي أقل من 10 نقاط سيكون تأهله غير مضمون بشكل كامل، وسيتوقف على نتائج باق أندية المجموعة وخاصة فريقي زيسكو يونايتد وأول أغسطس باعتبار أن مازيمبي قريبًا من حسم تأهله رسميًا لدور الـ16.





المباريات المتبقية للزمالك في دور المجموعات:

يتبقي للزمالك 4 مباريات في دور المجموعات، حيث يخرج لملاقاة زيسكو يونايتد الزامبي يوم 27 ديسمبر الجاري، ثم يستضيف بطل زامبيا في الجولة الخامسة يوم 10، 11 يناير المقبل، بينما يواجه فريق مازيمبي يوم 25 أو 26 يناير بالجولة الخامسة، ويختتم مبارياته بمواجهة أول أغسطس يوم 31 يناير أو 1 فبراير.