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مدرب الزمالك: درسنا أول أغسطس بـ8 تسجيلات..وبابل لاعب مميز

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:08 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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أكد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية الفوز على أول أغسطس الأنجولي اليوم السبت بدوري أبطال افريقيا.

وتفوق الزمالك على بطل أنجولا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتابع في تصريحات لقناة "بي ان سبورتس"، "كان من المهم الفوز في مواجهة اليوم لتعويض الخسارة أمام مازيمبي والحفاظ على فرص الفريق في البطولة".

وواصل "الانتصار في لقاء الشرقية بكأس مصر ومن بعده مواجهة اليوم أمام أول أغسطس يرفع معنويات اللاعبين ويزيد من إصرارهم".

وأشار إلى أنهم درسوا فريق أول أغسطس بشكل جيد وكانوا يدركوا أن آري بابل أهم لاعبيه على الإطلاق بعدما شاهدوا ما يقرب من 8 مباريات لهم، مشيرًا إلى أنهم يجيدوا في الكرات الطويلة بالإضافة إلى سلاح السرعات ونجحوا في التعامل معهم بالشكل الأمثل.
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