مدرب الزمالك: درسنا أول أغسطس بـ8 تسجيلات..وبابل لاعب مميز

أكد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية الفوز على أول أغسطس الأنجولي اليوم السبت بدوري أبطال افريقيا.





وتفوق الزمالك على بطل أنجولا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.





وتابع في تصريحات لقناة "بي ان سبورتس"، "كان من المهم الفوز في مواجهة اليوم لتعويض الخسارة أمام مازيمبي والحفاظ على فرص الفريق في البطولة".





وواصل "الانتصار في لقاء الشرقية بكأس مصر ومن بعده مواجهة اليوم أمام أول أغسطس يرفع معنويات اللاعبين ويزيد من إصرارهم".



