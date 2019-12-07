كامل الوزير: العاصمة الإدارية ستكون فخر لمصر (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه مكث 6 شهور لدراسة كيفية تنفيذ العاصمة الإدارية في موقعها الحالي، مشيًرا إلى أن مستثمرين عرب عرضوا إقامة العاصمة الإدارية ولكنهم قدموا عروضا باهظة التكاليف ولم تتناسب مع مصر.



وكشف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الإنفاق على العاصمة الإدارية يتم من حصيلة بيع الأراضي وخارج موازنة الدولة، لافتًا إلى أن شركات صينية قدمت أسعارًا مرتفعة لبناء العاصمة الإدارية.



وتابع: " الرئيس السيسي سألني.. هل نستطيع إنشاء العاصمة الإدارية بأيدي المصريين؟ وأجابته أن الشركات المصرية التي تعمل مع الهيئة الهندسية تستطيع إنجاز المشروع"، متابعا: "عملنا بأسعار منخفضة مقارنة بالشركات الصينية والمستثمرين العرب".



وأوضح أن الشركات الصينية قدرت ثمن سعر المتر بمبنى مجلسي الوزراء والنواب بالعاصمة الإدارية بـ 2200 دولار وباقي المواقع 1850 دولارا، والشركات المصرية تعمل بسعر المتر لمجلسي الوزراء والنواب بـ 1100 دولار والمباني الوزارية ب900 دولارا"، معقبًا: "العاصمة الإدارية ستكون فخر لمصر".

