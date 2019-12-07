Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة أخبار برشلونة اليوم: شرط وحيد يجعل فالفيردي خارج البرسا وصدمة كبرى بسبب ميسي والصفقة الكبري تقترب من كامب نو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:03 م
Advertisements
نشرة أخبار برشلونة اليوم
نشرة أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
Advertisements
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 7 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد البارسا لمواجهة فريق ريال مايوركا في الدوري الاسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 7 - 12 - 2019 :-

- تشكيل برشلونة ضد مايوركا

كشف إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه ريال مايوركا المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وجاء تشكيل برشلونة كالتالى:

في حراسة المرمى: تير شتيجن
في الدفاع: سيرجى روبرتو- لينجليه - بيكيه - جونيور فيربو
في الوسط: راكيتيش - بوسكيتش - دى يونج
في الهجوم: جريزمان - ميسى - سواريز.

- عاجل.. رئيس برشلونة يهدد فالفيردي بالرحيل

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، إن استمرار فالفيردي مدرب الفريق من عدمه يعتمد ذلك على العديد من المتغيرات، آخر المدربين في البارسا كانت مرحلتهم قصيرة، لأن الجهد والارهاق مرتفع في البارسا، فالفيردي متحمس للغاية لجعل هذا الموسم يسير على ما يرام.

- بينها ليفربول وبرشلونة.. المهاجم الأول المطلوب في العالم

أصبح النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي مطلوبًا في أكبر أندية العالم وبينها برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، ورغم ذلك فقد أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت، أن هالاند لم يقنع مسؤولي برشلونة رغم بنيانه القوي، لكنه ليس المهاجم الذي يبحث عنه البرسا لخلافة لويس سواريز.

- صدمة برشلونة في ميسي

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني أنه يخشى اعتزال ليونيل ميسي نجم الفريق وتأثيره على المستقبل في كامب نو، وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا قلق بشأن اليوم الذي سيرحل فيه ميسي عن برشلونة ولذلك أرغب في التوقيع معه على عقدٍ جديد، فهو لا يزال أمامه الكثير، لقد تحدثنا عدة مرات، وليس لديه مشكلة للاستمرار في برشلونة".

- عاجل.. شرط رحيل فالفيردي عن برشلونة

فجر رئيس برشلونة مفاجأة بشأن مدرب الفريق إرنستو فالفيردي، حيث قال "فالفيردي لديه عقد حتى نهاية الموسم المقبل، ولكن في الربيع القادم، هناك بند في العقد سيقرر من خلاله هو أو النادي الانفصال من عدمه".

- برشلونة يلجأ لنجمه للتعاقد مع بديل سواريز

تضع إدارة نادي برشلونة إسم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي في طليعة المرشحين لتعويض رحيل الأوروجواياني الدولي، وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادري برشلونة الإسباني سيحاول إستخدام بطاقة نجم وسطه التشيلي الدولي أرتورو فيدال، لإقناع إداراة الروسونيري بترك لاوتارو.

- ريال مدريد يضغط على برشلونة

ضغط فريق ريال مدريد على برشلونة بعد الفوز على فريق إسبانيول في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، واحتل صدارة ترتيب الليجا ويحتاج البارسا للفوز على فريق ريال مايوركا من أجل احتلال صدارة الليجا مرة أخرى بفارق الأهداف عن الملكي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشرة أخبار برشلونة اليوم ليفربول الأن ريد سالزبورج تشكيل برشلونة ضد مايوركا الرحيل عن برشلونة

أخبار تهمك

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و نصف

LIVE| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم السبت 7/12/2019 بث مباشر في الدوري الايطالي بدون تقطيع match

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 5 ساعات

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يخطط لخطف بديل ميسي من ريال مدريد وصدمتان في برشلونة بسبب بارتوميو وانشقاق بين نجوم البرسا

أخبار برشلونة: فالفيردي يضحي بنجم البرسا والتخطيط للصفقة الكبرى وجماهير برشلونة تطلب ضم الساحر الحرب تندلع مع الريال

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطلب هذه الصفقة ويهدد نجم البرسا بالرحيل والصفقة المدوية تقترب و3 صدمات تضرب الفريق الكتالوني

أخبار برشلونة اليوم: إقالة مدرب البرسا وميسي يطلب صفقة مفاجئة ورعب قبل الكلاسيكو واختيار المدرب الجديد

أخبار برشلونة اليوم| فالفيردي يختار الصفقة الكبرى واستبعاد نجم الفريق أمام بلد الوليد وصفعة جديدة لريال مدريد

نشرة أخبار برشلونة اليوم: نجمي البرسا يرحلان في يناير وحلم الصفقة الكبري يتبخر ومفاجأة عن نيمار والكشف عن الصفقة الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

09:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

06:07 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status