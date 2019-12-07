نشرة أخبار برشلونة اليوم: شرط وحيد يجعل فالفيردي خارج البرسا وصدمة كبرى بسبب ميسي والصفقة الكبري تقترب من كامب نو

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 7 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد البارسا لمواجهة فريق ريال مايوركا في الدوري الاسباني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 7 - 12 - 2019 :-





- تشكيل برشلونة ضد مايوركا





كشف إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه ريال مايوركا المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





وجاء تشكيل برشلونة كالتالى:





في حراسة المرمى: تير شتيجن

في الدفاع: سيرجى روبرتو- لينجليه - بيكيه - جونيور فيربو

في الوسط: راكيتيش - بوسكيتش - دى يونج

في الهجوم: جريزمان - ميسى - سواريز.





- عاجل.. رئيس برشلونة يهدد فالفيردي بالرحيل





أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، إن استمرار فالفيردي مدرب الفريق من عدمه يعتمد ذلك على العديد من المتغيرات، آخر المدربين في البارسا كانت مرحلتهم قصيرة، لأن الجهد والارهاق مرتفع في البارسا، فالفيردي متحمس للغاية لجعل هذا الموسم يسير على ما يرام.





- بينها ليفربول وبرشلونة.. المهاجم الأول المطلوب في العالم





أصبح النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي مطلوبًا في أكبر أندية العالم وبينها برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، ورغم ذلك فقد أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت، أن هالاند لم يقنع مسؤولي برشلونة رغم بنيانه القوي، لكنه ليس المهاجم الذي يبحث عنه البرسا لخلافة لويس سواريز.





- صدمة برشلونة في ميسي





أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني أنه يخشى اعتزال ليونيل ميسي نجم الفريق وتأثيره على المستقبل في كامب نو، وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا قلق بشأن اليوم الذي سيرحل فيه ميسي عن برشلونة ولذلك أرغب في التوقيع معه على عقدٍ جديد، فهو لا يزال أمامه الكثير، لقد تحدثنا عدة مرات، وليس لديه مشكلة للاستمرار في برشلونة".





- عاجل.. شرط رحيل فالفيردي عن برشلونة





فجر رئيس برشلونة مفاجأة بشأن مدرب الفريق إرنستو فالفيردي، حيث قال "فالفيردي لديه عقد حتى نهاية الموسم المقبل، ولكن في الربيع القادم، هناك بند في العقد سيقرر من خلاله هو أو النادي الانفصال من عدمه".





- برشلونة يلجأ لنجمه للتعاقد مع بديل سواريز





تضع إدارة نادي برشلونة إسم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي في طليعة المرشحين لتعويض رحيل الأوروجواياني الدولي، وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادري برشلونة الإسباني سيحاول إستخدام بطاقة نجم وسطه التشيلي الدولي أرتورو فيدال، لإقناع إداراة الروسونيري بترك لاوتارو.





- ريال مدريد يضغط على برشلونة





ضغط فريق ريال مدريد على برشلونة بعد الفوز على فريق إسبانيول في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، واحتل صدارة ترتيب الليجا ويحتاج البارسا للفوز على فريق ريال مايوركا من أجل احتلال صدارة الليجا مرة أخرى بفارق الأهداف عن الملكي.



