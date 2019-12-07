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التهامي: 3 مليارات جنيه حصيلة المصالحة على 7069 مخالفة على أرض الدولة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:56 م
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التهامي
التهامي
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قال المستشار أحمد التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنه يتم الآن التصالح مع الأراضي المملوكة للدولة والمعتدى عليها من قبل المواطنين، حيث إن هناك لجان تعمل على ذلك، وتقدم لهذه اللجان حتى الآن 287 ألف طلب لتقنين اراضي الدولة، من ضمنها 172 ألف طلب جاد، والباقي غير جاد.

وأضاف "التهامي"، خلال حواره في برنامج " حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن الغير جاد يكون قد قدم بشكل صوري فقط، ولم يدفع أموال من أجل المعاينه، موضحًا أن نسبة الطلبات الجادة وصلت لـ 63% من الطلبات المقدمة لتلك اللجان.

وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إلى أن اللجان قامت بفحص وتحرير حتى الآن 7069 عقدا، وأدخلت تلك الأرقام البسيطة 3 مليارات جنيه، إذا أن الإعلام والإعلان وإفهام المواطنين مع إتاحة الفرصة في المدة سيكون له عائد في جميع الأطراف.
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