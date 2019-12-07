كامل الوزير يكشف موعد الانتهاء من مشروع تطوير بحيرة المنزلة (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن بحيرة المنزلة كانت مساحتها 750 ألف فدان عام 1918 ووصلت حاليًا إلى 250 ألف فدان، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتعامل مع العشوائيات على البحيرة لتكون عالمية.



وكشف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن 5 مصارف رئيسية في مصر يلقون 12 مليون مكعب مياه ملوثة وخام يوميا في بحيرة المنزلة.



وأوضح أن مصرف بحر البقر يلقي 8 ملايين متر مكعب مياه ملوثة يوميا في بحيرة المنزلة، متابعُا: "سنجري معاجلة لـ 5 ملايين متر مكعب مياه ليساهم في زراعة 300 ألف فدان".



وأشار إلى أن الدولة تستهدف زراعة 400 ألف فدان في شمال سيناء، مضيًفا: "سيتم تعوض الأهالي وسننشأ لهم منازل أفضل ليقيمون فيها بدلًا من العشوائيات".



وكشف وزير النقل والمواصلات أن الهيئة الهندسة للقوات المسلحة ستنتهي من مشروع تطوير بحيرة المنزلة في 30 يونيو 2020.

