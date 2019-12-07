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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:51 م
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فادري
فادري
حسام مجدي
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لعبت اليوم أول خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهم مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
وتعتبر أهم مباريات اليوم من الخمس مباريات التي لعبت مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ومباراة أستون فيلا وليستر سيتي ومباراة إيفرتون وتشيلسي.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
إيفرتون × تشيلسي
وانتهت هذه المباراة بفوز إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.
بورنموث × ليفربول
بينما انتهت هذه المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
توتنهام × بيرنلي
فيما فاز توتنهام في هذه المباراة بخمسة أهداف مقابل لا شيء.
واتفورد × كريستال بالاس
وانتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد

كما انتهت هذه المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.
وتستكمل باقي مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد 8 ديسمبر بأربع مباريات أخرى.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباريات اليوم
ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباريات اليوم كالآتي:
1- "جيمي فاردي" ليستر ستي: 14 هدف
2- "تامي إبراهام" تشيلسي: 11 هدف
3- "راشفورد" مانشستر يونايتد: 10 اهداف
4- "أوباميانج" أرسنال: 10 أهداف
5- "هاري كين" توتنهام: 9 أهداف
6- "سيرجيو أجويرو" مانشستر سيتي: 9 أهداف
7- "ساديو ماني" ليفربول: 9 اهداف
8- "داني انغز" ساوثامبتون: 8 أهداف
9- "رحيم سترلينج" مانشستر سيتي: 8 اهداف
10- "تيمو بوكي" نورويتش سيتي: 8 أهداف
11- "محمد صلاح" ليفربول: 7 أهداف
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