نقيب مهندسي القاهرة: قانون التصالح في مخالفات البناء لا يعني عقاب المواطن

قال اللواء هشام أبو سنة، نقيب مهندسي القاهرة، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء هدفه التصالح وتوجيه المواطنين، وليس من أجل العقاب، كما أن مسمى القانون هو قانون التصالح مع المواطنين وليس عقاب، موضحًا ان النقابة تعمل على اعتماد تقارير السلامة الانشائية من المكاتب الاستشارية.



وأضاف "أبو سنة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أنه يجب على الدولة أن تعمل على توعية المواطنين بضرورة المصالحة مع العقارات المخالفة بالتنسيق مع الدولة وتوجيه المواطنين، حيث إن البعض لا يستطيع التفريق بين المكتب الاستشاري والمهندس الاستشاري.



وأشار نقيب مهندسي القاهرة، إلى أن مكاتب الاستشارية يجب أن تكون متخصصة في تصميم المنشآت الخرسانية، ولكن بعض المواطنين ليس لديهم ادنى فكرة عن القانون ولا عن جهة تنفيذيه.



وتابع: "أحيانا نرى ضرورة عدم توقيع مخالفة على بعض العقارات كونها مخالفة لا تستحق، مثل مبنى خشبي أعلى عمارة، أو تعليه فوق السطوح وغيرها".

