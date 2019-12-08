احتفالية روحية في بازيليك سانت تريزا بشبرا

احتفل مساء اليوم نيافة المطران كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك مع الرهبنة الكرملية في مصر ببازيليك سانت تريز بشبرا بإبراز النذور الاحتفالية للاخوة بطرس ( مدحت ) صبره القيامة، الاخ جوفاني (صالح) كمال للرحمه الالهيه، الاخ زكريا حربي للصليب، تحت عنوان " حيث لا يوجد حب ازرع حب، تحصد حب " القديس يوحنا للصليب.

ترأس القداس الالهي نيافة الانبا كيرلس بمشاركة المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية في مصر، والاب بولس ساتي المدبر البطريركي للايبارشية الكلدانية بمصر والاب باتريك الرئيس الإقليمي الرهبنة الكرملية بمصر، بجانب العديد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات والشعب الذي جاء للاحتفال.

تخلل القداس الإلهي الاحتفالي الكلمة الروحية " العظة " التي عبر فيها نيافة المطران كيرلس عن فرحته وفرحة الكنيسة اجمع الاخوة الثلاثة الذين يقدمون اعلانهم بفرح تخليهم عن العالم وانضمامهم الكامل ليسوع المسيح في الرهبنة ( رهبنة الكرمل)، وهو ما وصفه المطران كيرلس: " بمنتهى الشجاعة " و" حاجه تفرح "، مكملا نيافته انهم علي مثال القديس بولس اعتبروا كل شيء آخر في العالم لا قيمة له أمام التكريس الكامل ليسوع المسيح، وأختتم نيافته العظة بتقديم التهنئة للأخوة الثلاث وللرهبنة الكرملية اجمع متمنيا لهم عيش حياه المحبة دوما طالبا من الجميع الصلاة لأجلهم.

تلا العظة رتبة تقديم النذور الاحتفالية بمشاركة الأب انطونيوس الكرملي وطلبه جميع القديسين وتقديم النذور من الأخوة الثلاثة وإعطاء البركة الاحتفالية من الأب باتريك للأب بطرس والأخ زكريا والأخ جوفاني، وأختتم الإحتفال بإعلان الإنضمام للأخوة الثلاثة للرهبانية الكرملية واستكمال القداس الإلهي.