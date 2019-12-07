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نتنياهو يدعو لانتخابات مباشرة لرئيس الوزراء

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:24 م
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بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
وكالات
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، لانتخابات مباشرة لرئيس الوزراء حال فشل تشكيل حكومة وحدة وطنية.

دعوة نتنياهو جاءت بعد فشل جهود حزبه "الليكود" في تشكيل حكومة وحدة مع حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني جانتس ما بات يرجح التوجه لانتخابات جديدة في مارس المقبل.

وفي حال جرت الانتخابات فعليا فإنها ستكون الثالثة في غضون عام واحد بعد الانتخابات التي جرت في أبريل وسبتمبر دون النجاح بتشكيل حكومة.

لكن إجراء انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة يتطلب تصويتا في الكنيست على تعديل القانون الأساسي (الدستور المؤقت) وأن يحظى بتأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان الـ120.

وقال نتنياهو، في تغريدة على "تويتر": "إذا لم يوافق (أزرق أبيض) على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فهناك شيء آخر يمكننا فعله لمنع إجراء انتخابات غير ضرورية في الكنيست.. انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين بيني جانتس وأنا".

وأمام الكنيست الإسرائيلي مهلة حتى مساء الأربعاء لاختيار نائب من بين أعضائه لتشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل، وإلا فإن الانتخابات ستجرى مجددا بعد فشل نتنياهو وجانتس في تشكيل حكومة.

وتبذل مساع واسعة في محاولة لمنع انتخابات ثالثة ولكنها لم تنجح حتى اللحظة.

وبموجب القانون الإسرائيلي فإن الرئيس الإسرائيلي يكلف النائب الحاصل على أعلى تأييد في الكنيست بتشكيل الحكومة ولا يتم انتخاب رئيس الوزراء مباشرة.


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