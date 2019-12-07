"أبوحامد" يفجر مفاجأة حول تطبيق حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس

قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن حكم الإدارية العليا بحق العلاوات الخمس، إذا طبق فستنخفض المعاشات، على عكس ما يتوقع أصحاب المعاشات، لافتَا إلى أن البعض يُوهم أصحاب المعاشات بأن هناك حكم يزيد المعاشات،ـ على خلاف الواقع.



وتابع "أبو حامد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن أصحاب المعاشات الحالين في حاجة لدعم من الدولة لرفع قيمة معاشهم، لكي يصل إلى الحد الأدني للأجور، وهذا الأمر في حاجة لبعض الوقت، لافتَا إلى أن مشكلة المعاشات تراكمت على كتف الدولة منذ عام 1980، ولن تحل بين يوم وليلة.



وشدد على ضرورة قيام الإعلام بدوره في توضيح الحقائق، بشأن الأحكام القضائية لأصحاب المعاشات، لوقف نشر الشائعات حول هذا الأمر.

