الوزير عن تكليفه بتنفيذ قناة السويس الجديدة خلال عام: "والله كان فجأة" (فيديو)



وأشار "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إلى أنهم كانوا يفكرون في كيفية تخفيض المدة الزمنية لحفر قناة السويس الجديدة من 3 أعوام إلى عامين، ولم يفكرون في تنفذ القناة الجديدة في عام واحد أبدًا.



وأضاف وزير النقل، أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخبره أن حجم الشركات ومعدات سلاح المهندسين كلها لو "شطار" ينفذوا المشروع في 3 أعوام، فكان رد الرئيس وماذا تريد حتى يتم تنفيذ المشروع في عامين.



قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بحفر قناة السويس الجديدة خلال عام عام واحد كان مفاجىء، معقبا: "والله كان فجأة".