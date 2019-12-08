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بعد امتداحها.. راغب علامة يتخلى عن دعاء لحياوي ويعدها بمفاجأة سارة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:56 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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اشتعلت حلقة العرض النهائي بين ثلاثة متسابقين من فريق السوبر ستار راغب علامة، وهم ميشيل شلهوب، دعاء لحاوي، مهدي عياشي واشعلوا حماس الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم بصوتهم الرائع.

وغنى المتسابق ميشيل شلهوب أغنية "مجبور" للفنان ناصيف زيتون، وعندما انتهى من الغناء قال عنه راغب أنه يتمتع بصوت رائع، مضيفًا: "دايما اختياري ليك مش عشان لبناني، لكن عشان صوتك حلو".

وبعدما فراغ دعاء لحياوي من الغناء، مازحها راغب قائلاً: "يا عيني على الأداء الرائع والجمال والشياكة"، مُضيفًا: "مكانها الحقيقي خارج إطار العالم العربي، وأخبرها بأنه يتوقع لها مستقبل باهر في الغناء.

وبعد تأدية مهدي عياشي أغنيته قال له راغب: "مهدي يتميز بسلاسة وهدوء وراحة وخامة صوت مريحة للأذن، أحيانًا يوفق جدًا وأحياناً يوفق عادي، صوت تونس الخضرا موجود بحنجرته".

ودخل راغب في حيرة شديدة عندما جاءت لحظة اختيار اثنين من المتسابقين، ولكنه أخبرهم أن من سيغادر البرنامج لن يكون بعيدًا عنه، وسيشاركه الغناء في حفلاته، ثم اختار راغب المتسابقين ميشيل شلهوب ومهدي عياشي، وبذلك غادرت دعاء لحياوي البرنامج.

وقبل مغادرتها قام راغب باحتضانها وتقبيلها ووعدها بأنه لن يتخلي عنها ووعدها بأن يقدم ديو غنائي معها.

وفى سياق آخر، شهد البرنامج استحداث خاصية جديدة عبارة عن "زر البلوك"، الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم.

ويعتبر برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب من أهم برامج المسابقات الغنائية،والبرنامج مقتبس من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice"، تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول عام 2010، وبدأ الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي الذين عملوا في البرنامج كأعضاء لجنة تحكيم لثلاث سنوات، وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقي.
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الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا راغب علامة ذافويس الفجر الفني اغنية

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