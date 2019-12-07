مصرع عامل واثنين من أبنائه بعد تسرب الغاز بشقتهم بشبرا 

شهدت مدينة شبرا الخيمة، مساء اليوم حادثا مأساويا حيث لقي عامل مصرعه وطفليه نتيجة تسرب الغاز من سخان الشقة بينما غصيبت الزوجة بالإختناق، وجرى نقل الجثثت للمستشفى وتولت النيابة التحقيق حيث صرحت النيابة بدفن المتوفيين الـ 3 بعد مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى العقيد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، بوصول "ع. ص." عامل 47 عاما، وابنه 8 أعوام، وابنته 16 عاما، حيث لقوا مصرعهم نتيجة تسرب الغاز من السخان مما أحدث حالة من التشنجات الشديدة وفقدانهم القدرة على الحركة وإصابة الزوجة بصعوبة فى التنفس، وبعد الفحص تبين أن سبب الوفاة هو استنشاق نسبة كبيرة من الغاز وتبين عدم وجود شبهة جنائية.



وأخطر اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية وتبين أنه حدث تسرب غاز بخرطوم أنبوبة السخان بمحل سكنهم بشبرا الخيمة، وعندما شعرت الأم بحالة وخم شديد بجسدها حاولت النهوض وإيقاظ زوجها إلا أنها لم تجد أى استجابة منهم، وعلى الفور استنجدت بالجيران الذين أسرعوا بإبلاغ الإسعاف لنقلهم إلا أنهم توفوا قبل وصولهم المستشفى.



