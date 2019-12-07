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رئيس "الثروة العقارية": قانون التصالح في المخالفات به عيوب.. ولجان التطبيق بدون خبرة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:21 م
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حسين جمعة
حسين جمعة
هدى عبدالرازق
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قال حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، إن قانون التصالح مع المخالفات به ملاحظات كثيرة جدا من ضمنها أن القانون لم يأخذ الوقت الكافي للمناقشة والإعداد بمجلس النواب، ويعيبه بعض البنود.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، مع إبراهيم الشواربي، أن القائمين على تطبيق القانون في الاحياء والمدن لم يتلقوا معلومات تدريبية أو دورات، موضحًا أن البعض ممن موكل لهم التعامل في الآمر قال "منعرفش الموضوع بيمشي ازاي".

وتابع: "القانون محتاج بعض التوضيحات، الناس اللي هتطبق القانون لازم تاخد اجتماعات ولقاءات ودورات تدريبية من أجل معرفة كيفية تطبيق القانون، المقيمين النهاردة في مصر عددهم قليل جدا، مصر كلها لا يتعدى المقيمين فيها 300 مقيم، ازاي هيعلموا تقييم لملايين العقارات".
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حسين جمعة توك شو التصالح في مخالفات البناء

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