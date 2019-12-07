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زيارة مفاجئة لمحافظ الفيوم للمستشفى العام ويستمع لطلبات المواطنين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:19 م
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الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في جولة ليلية مفاجئة مساء اليوم، مستشفى الفيوم العام، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد قسم الاستقبال بالمستشفى، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية، كما تفقد العيادات وتردد المواطنين عليها، لافتًا أن المحافظ استمع لطلبات عدد من المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن تلك الجولة الميدانية هي بداية لسلسة من الجولات المفاجئة بالمنشأت الخدمية للوقوف على جودة ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، وعدم الإكتفاء بالتقارير المكتبية، فضلًا عن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إليهم.
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مصر محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري اخبار

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