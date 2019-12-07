Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. جمال الشريف يكشف حقيقة صحة ركلتي جزاء مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد من عدمها

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:13 م
Advertisements
مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف جمال الشريف، الخبير التحكيمي لقنوات بي إن سبورت، عن مدى صحة قرارات تايلور حكم مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد من عدمها، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وذكر جمال الشريف، أن قرارات تايلور في عدم احتساب ركلتي جزاء لمانشستر سيتي كانت صحيحة، وأعتراضات الإسباني بيب جوارديولا لم تكن صائبة على الأطلاق.

وكان جوارديولا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، قد طالب باحتساب ركلتي جزاء لصالح السيتيزينز، في مباراة اليوم التي أقيمت بينهما.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الفوز على فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز ماركوس راشفورد هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في المباراة عن طريق ركلة جزاء، وعزز الفرنسي انطوني مارسيال النتيجة بالهدف الثاني، واحرز المدافع الأرجنتيني نيكولاس اوتاميندي النتيجة بالهدف الوحيد في الدقيقة 84 قبل نهاية اللقاء.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي
رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شووت يلا شوت توداي موعد مباراة الزمالك ضد أول أغسطس مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس مباره الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك وأول أغسطس مباشر مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مباراة الزمالك ضد أول أغسطس ماتش الزمالك اليوم كول كورة الزمالك وأول أغسطس ركلة جزاء خبير تحكيمي حقيقة ركلة جزاء جمال الشريف بث مباشر الزمالك ضد أول أغسطس الزمالك واول اغسطس الزمالك أول أغسطس أهداف مباراة الزمالك وأول أغسطس

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الزمالك وأول أغسشس بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE مشاهدة ماتش الزمالك مجانا بدون تقطيع caf zamalek

منذ أقل من ساعتين

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ ساعة و 18 دقيقة

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعة

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شووت NOW: مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر ZAMALEK FIL GOAL يلا شوت ON SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الزمالك

منذ أقل من ساعتين

لايف NOW ON بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط ماتش ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط الزمالك اون سبورت NOW

منذ ساعتين و 20 دقيقة

يلا شوت MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك time TV

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 4 ساعات

zamalek vs Primeiro de Agosto LIVE مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك NOW beIN

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الاتحاد الانجليزي يحذر جوارديولا بسبب الحكام

كورة لايف KORA STAR مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر كورة ستار YALLA SHOOT H الاسطورة متعدد Mahrez

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر online

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم مانشستر سيتي الاحد 25 - 8 -2019

HD يلاشووت TV مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم مانشستر سيتي الاحد 25 - 8 -2019 رابط كورة ستار

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي وولفرها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:24 م

لايف NOW ON بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط ماتش ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط الزمالك اون سبورت NOW

شووت NOW: مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر ZAMALEK FIL GOAL يلا شوت ON SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الزمالك

09:00 م

يلا شوت MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك time TV

09:07 م

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

09:08 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

08:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status