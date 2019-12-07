مفاجأة.. جمال الشريف يكشف حقيقة صحة ركلتي جزاء مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد من عدمها

كشف جمال الشريف، الخبير التحكيمي لقنوات بي إن سبورت، عن مدى صحة قرارات تايلور حكم مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد من عدمها، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





وذكر جمال الشريف، أن قرارات تايلور في عدم احتساب ركلتي جزاء لمانشستر سيتي كانت صحيحة، وأعتراضات الإسباني بيب جوارديولا لم تكن صائبة على الأطلاق.





وكان جوارديولا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، قد طالب باحتساب ركلتي جزاء لصالح السيتيزينز، في مباراة اليوم التي أقيمت بينهما.





نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الفوز على فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ماركوس راشفورد هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في المباراة عن طريق ركلة جزاء، وعزز الفرنسي انطوني مارسيال النتيجة بالهدف الثاني، واحرز المدافع الأرجنتيني نيكولاس اوتاميندي النتيجة بالهدف الوحيد في الدقيقة 84 قبل نهاية اللقاء.





ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي