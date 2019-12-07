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سائق قطار: الجرارات الأمريكية الجديدة بها 20 ميزة عن القديمة (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:16 م
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يسري محمد
يسري محمد
هدى عبدالرازق
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قال يسري محمد، سائق جرار بالسكة الحديد، إن آخر جرار انضم لأسطول السكة الحديد قبل مجىء جرارات جينرال إليكتريك الأمريكية كان في "2008-2009"، مشيرًا إلى أنهم سافروا إلى أمريكا للتدريب على الجرارات الجديدة.

وأشار "محمد"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إلى أن الجرار الجديد به 20 ميزة لم تكن موجودة في الجرارات القديمة، منها تغيير نوع عجل من الطراز الجديد حتى لا "تتشرخ".

وأوضح أن الجرار القديم كان 142 طن، بينما الجرار الأمريكي الجديد انخفض وزنه 10 طن ليصبح 132 طن وهو أمر جيد، فضلا عن وجود إمكانية بالكابينة توضح إن كان هناك حريق في عربات قطار.
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الكلمات المفتاحية

يسري محمد قطارات سكك حديد مصر توك شو

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