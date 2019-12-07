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وكيل النقاز يهدي نجم الأهلي إلى الزمالك

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:11 م
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حمدي النقاز
حمدي النقاز
عمر محمد
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يخطط مسوؤلو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور للتعاقد مع نجم فريق الأهلي في نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي عقب انتهاء عقده مع القلعة الحمراء.

وكيل النقاز يهدي نجم الأهلي إلى الزمالك 

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة ورسمية مع حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد حسين السيد مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم بدون الرجوع إلى إدارة النادي الأحمر فضلاً عن رفض اللاعب الخروج للإعارة في بداية الموسم الجاري سواء لفريق الإسماعيلي أو الجونة.

ويحاول أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع حسين السيد في الموسم المقبل وخطفه من النادي الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى خاصة مع اقتراب محمد عبد الشافي من الاعتزال بنهاية الموسم الجاري لكبر سنه، بالإضافة إلى توجيه ضربة معنوية للغريم التقليدي الأهلي على غرار صفقة محمود كهربا لاعب الزمالك السابق والمنتقل إلى أفيس البرتغالي حالياً ووقع للأهلي مؤخراً.

ويبحث الزمالك مع نبيل أبوزيد وكيل اللاعبين ووكيل التونسي الدولي حمدي النقاز الذي ظهر مؤخراً مع رئيس الزمالك يشكو من عدم سداد مستحقاته ، احضار عرض عربي وتحديداً من نادي القادسية الكويتي للتعاقد مع حسين السيد في يناير المقبل للخروج إعارة من الأهلي ثم الانتقال إلى الزمالك في الموسم المقبل بشكل رسمي.



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الكلمات المفتاحية

وكيل النقاز حسين السيد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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