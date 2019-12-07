Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس برشلونة يصدم فالفيردي ويحمل خبر سعيد لميسي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:12 م
Advertisements
رئيس برشلونة
رئيس برشلونة
وكالات
Advertisements
صرح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، أنه لا يرى أي مبررات للحديث عن تأجيل مواجهة "كلاسيكو الأرض" أمام الغريم التقليدي ريال مدريد المزمعة يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب الكامب نو، والمؤجلة من الجولة العاشرة.

وأشار بارتوميو في تصريحات لراديو كتالونيا "أعتقد بشدة أن إقامة حدث حقوقي بصورة سلمية، هادئة ومتحضرة، لا يتعارض مع خوض مباراة في كرة القدم. لا أرى أي مشكلة في ذلك".

ولا يشعر رئيس "البلاوغرانا" بأي قلق إزاء مطالبات حركة (Tsunami Democratic) الانفصالية بالحضور إلى ملعب الكامب نو يوم المباراة، للمشاركة في وقفة احتجاجية على الأحكام الصادرة ضد بعض السياسيين الداعمين للانفصال.

كما أبدى رئيس النادي دعمه لحرية التعبير عن الرأي.

وقال في هذا الصدد "عندما يحضر مشجع برشلونة للملعب، فإن هذا يتم دون قيود: لديه مطلق الحرية للتعبير عن الرأي، وحرية الاعتقاد وحرية رفع اللافتات التي يريدها".

وعلى الجانب الرياضي، أقر بارتوميو بأنه يرغب في "توقيع عقد جديد مع ميسي"، الذي أكد الأسبوع الماضي عقب حصوله على الكرة الذهبية السادسة في مسيرته كأفضل لاعب في العالم، أنه يرى الاعتزال قريباً مع بلوغه الـ32 عاماً.

وبعث رئيس "البرسا" برسالة طمأنة لجماهير الفريق حول مستقبل النجم الأرجنتيني. "ما زال أمامه الكثير في مشواره الكروي، وليس لديه أي مشكلة في الاستمرار بقميص "البرسا". ليس لدي شك في استمراره هنا حتى الاعتزال. لقد تعهد بذلك".

أما فيما يتعلق باستمرار المدرب إرنستو فالفيردي مع الفريق في الموسم المقبل، أشار "أعتقد أن ثلاث سنوات فترة كافية، ولكن هذا قراره في النهاية، والأمر يتعلق بقدرته على التحمل، ومدى شعوره بالتعب، إلا أنني أراه متحمساً للغاية". 
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعة

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

منذ ساعتين و 38 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ ساعة و 22 دقيقة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

منذ ساعتين و 28 دقيقة

يلا شوت MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك time TV

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ أقل من ساعتين

لايف NOW ON بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط ماتش ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط الزمالك اون سبورت NOW

منذ ساعتين و 24 دقيقة

شووت NOW: مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر ZAMALEK FIL GOAL يلا شوت ON SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك وأول أغسشس بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE مشاهدة ماتش الزمالك مجانا بدون تقطيع caf zamalek

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:24 م

لايف NOW ON بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط ماتش ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط الزمالك اون سبورت NOW

شووت NOW: مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر ZAMALEK FIL GOAL يلا شوت ON SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الزمالك

09:00 م

يلا شوت MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك time TV

09:07 م

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

09:08 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

08:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status