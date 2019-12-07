رئيس برشلونة يصدم فالفيردي ويحمل خبر سعيد لميسي

صرح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، أنه لا يرى أي مبررات للحديث عن تأجيل مواجهة "كلاسيكو الأرض" أمام الغريم التقليدي ريال مدريد المزمعة يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب الكامب نو، والمؤجلة من الجولة العاشرة.





وأشار بارتوميو في تصريحات لراديو كتالونيا "أعتقد بشدة أن إقامة حدث حقوقي بصورة سلمية، هادئة ومتحضرة، لا يتعارض مع خوض مباراة في كرة القدم. لا أرى أي مشكلة في ذلك".





ولا يشعر رئيس "البلاوغرانا" بأي قلق إزاء مطالبات حركة (Tsunami Democratic) الانفصالية بالحضور إلى ملعب الكامب نو يوم المباراة، للمشاركة في وقفة احتجاجية على الأحكام الصادرة ضد بعض السياسيين الداعمين للانفصال.





كما أبدى رئيس النادي دعمه لحرية التعبير عن الرأي.





وقال في هذا الصدد "عندما يحضر مشجع برشلونة للملعب، فإن هذا يتم دون قيود: لديه مطلق الحرية للتعبير عن الرأي، وحرية الاعتقاد وحرية رفع اللافتات التي يريدها".





وعلى الجانب الرياضي، أقر بارتوميو بأنه يرغب في "توقيع عقد جديد مع ميسي"، الذي أكد الأسبوع الماضي عقب حصوله على الكرة الذهبية السادسة في مسيرته كأفضل لاعب في العالم، أنه يرى الاعتزال قريباً مع بلوغه الـ32 عاماً.





وبعث رئيس "البرسا" برسالة طمأنة لجماهير الفريق حول مستقبل النجم الأرجنتيني. "ما زال أمامه الكثير في مشواره الكروي، وليس لديه أي مشكلة في الاستمرار بقميص "البرسا". ليس لدي شك في استمراره هنا حتى الاعتزال. لقد تعهد بذلك".



