سان جيرمان يتفوق على مونبلييه ويعزز صدارته بالدوري الفرنسي

حقق نادي فريق باريس سان جيرمان الفوز بهدف أمام مضيفه مونبلييه إلى الفوز 3 /1 اليوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم 2019/2020.





وتقدم مونبلييه بهدف عكسي سجله لياندرو باريديس لاعب سان جيرمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41.





وتعرض مونبلييه لصدمة قوية في الدقيقة 72 لطرد بيدرو مينديز.





واستغل سان جيرمان النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض ورد بثلاثة أهداف حملت توقيع البرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي والأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقائق 74 و76 و81.



