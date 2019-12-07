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جمارك السويس تفرج عن سيارات بقيمة 122 مليون جنيه

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة المدير العام أنها قانت بالأفراج  عن 658 سيارة  خلال شهر نوفمبر القادم.

 

 

وذكرت مصلحة الجمارك في بيان لها اليوم السبت، أن قيمة هذه السيارات بلغت 122.17 مليون جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 46.2 مليون جنيه، وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 26.42 مليون جنيه.

 

وأضافت المصلحة، أنه خلال شهر نوفمبر 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 200 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجاري بقيمة 56.38 مليون جنيه

.

وأشارت إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغت 16.82 مليون جنيه، وضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها بلغت 9.89 مليون جنيه والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 513 ألف جنيه

.

وأوضحت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أنها بذلك تكون قد أفرجت نهائيا خلال شهر نوفمبر 2019 عن 858 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 178.55 مليون جنيه، وبإجمالي ضرائب ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بقيمة 99.98 مليون جنيه
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الكلمات المفتاحية

جمارك السويس الافراج عن سيارات

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