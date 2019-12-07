Advertisements
Advertisements
Advertisements

اختتام أول اجتماعات وكلاء وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية مجموعة العشرين بالرياض

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، عقد وكلاء وزارات المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم السبت، اجتماعهم الأول في عاصمة الممكلة الرياض، بين الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2019.

ورحب وزير المالية السعودية محمد بن عبدالله الجدعان، في كلمته الافتتاحية بالوفود، وسلط الضوء على النهج الذي سوف تتبعه المملكة العربية السعودية لتحقيق التقدم في موضوع رئاستها مجموعة العشرين: "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

وبدأت أعمال الاجتماع لمناقشة أولويات المسار المالي برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري.

وأشار مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية، إلى أن "تعزيز إتاحة الفرص للجميع، والعمل على رفع مستوى شمولية الخدمات المالية الرقمية للنساء والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هما من أولويات أعمالنا لسنة الرئاسة".

وأوضح الرشيد، أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ستعمل على إيجاد حلول ابتكارية لتطوير أسواق المال المحلية، وتوظيف التقنية في تطوير البنى التحتية، ووضع أطر للمسائل الرقابية والتنظيمية دعمًا لعصر التقنية، ولمعالجة التحديات الضريبية النابعة من الاقتصاد الرقمي.

كما أوضح الدكتور الدوسري، أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، والاستثمار في البنى التحتية، والنظام المالي العالمي لتعزيز المسار المشترك لمجموعة العشرين نحو تحقيق نمو يتسم بالقوة والاستدامة والشمولية.

ومن المقرر أن يجتمع وكلاء وزارات المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، مجددًا في فبراير 2020 لمواصلة مناقشاتهم، تحضيرًا لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المقرر عقده في مدينة الرياض، خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجموعة العشرين مالية المملكة السعودية الرياض

أخبار تهمك

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ أقل من ساعتين

zamalek vs Primeiro de Agosto LIVE مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك NOW beIN

منذ ساعتين

يلا شوت MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك time TV

منذ أقل من ساعتين

لايف NOW ON بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط ماتش ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط الزمالك اون سبورت NOW

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

منذ ساعتين و 33 دقيقة

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 5 ساعات

شووت NOW: مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر ZAMALEK FIL GOAL يلا شوت ON SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك وأول أغسشس بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE مشاهدة ماتش الزمالك مجانا بدون تقطيع caf zamalek

منذ أقل من ساعتين

«يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ ساعة و 17 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

سبق – السعودية | "الجدعان" يرأس وفد المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

"الفالح" يوصي بإنشاء منصة استثمارية كبرى في البحث والتطوير بمجال الطاقة

المملكة تتسلم رسميا رئاسة مجموعة العشرين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:24 م

لايف NOW ON بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط ماتش ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط الزمالك اون سبورت NOW

شووت NOW: مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر ZAMALEK FIL GOAL يلا شوت ON SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الزمالك

09:00 م

يلا شوت MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك time TV

09:07 م

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

09:08 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

08:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status