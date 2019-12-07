يختصر الطريق في ساعتين.. ما لا تعرفه عن طريق الغردقة - شرم الشيخ البحري

تعد مهمة صعبة وعبء كبير، أن ينتقل المواطن المصرى أو السائح الأجنبى من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ولكن كان هذا فى السابق قبل أن يتم إطلاق الخط الملاحى "الغردقة - شرم الشيخ"، اليوم، والذى يختصر المسافة فى وقت قياسى فى ساعتين عن طريق عبارة تسير بحريا، وذلك بدلا عن الطريق الشاق برًا.



العبارة كوين نفرتيتي

وقامت العبارة "كوين نفرتيتي" بأولى رحلاتها اليوم عن طريق الخط الملاحى الجديد، مقدمة حلًا لمشكلة تواجه المصريين والسياح الأجانب فى الانتقال من شرم الشيخ إلى مدينة الغردقة، ويصل عدد ركاب العبارة لـ 500 راكب، حسبما أكد موقع الهيئة العامة للاستعلامات.



وحسبما أشار موقع الهيئة العامة للاستعلامات، يصل سعر تذكرة الذهاب فقط عبر الخط الملاحى إلى 700 جنيه فقط، بينما يصل سعر تذكرة الذهاب والعودة إلى 1100 جنيه، بالإضافة إلى أن هناك تخفضيات موسمية تصل إلى نسبة 15% وذلك حتى نهاية شهر يناير المقبل.



وتصل تكلفة عبور السيارة الملاكي من خلال العبارة، إلى 1100 جنيه فى الذهاب فقط، و2000 جنيه ذهاب عودة، بينما يبلغ ثمن التذكرة للسياح الأجانب فى الإتجاه الواحد 70 دولارا وفى 110 دولارات ذهابا وعودة.



ملاذ آمن وجاذبية وإمتاع أكثر

تعتبر عبارة "كوين نفرتيتي"، هى ملاذا آمانا وأكثر جاذبية وإمتاعا، حيث توفر للسائحين الكثير من الوقت، بالإضافة إلى التجول بين الطبيعة الخلابة بالبحر الأحمر، بدلا من استقلال الإتوبيس البرى والذى يستهلك الكثير من الوقت ويسبب الكثير من العناء، ولعل أهم ما يميز هذه العبارة هو توفير أماكن كثير سياحية للسائحين.



يشار إلى أنه تم تطوير ميناء شرم الشيخ، ليصبح جاهزا لانطلاق اولى الرحلات البحرية اليوم، كما تم الانتهاء من عمل رافع ميكانيكى لرفع كفاءة اليخوت السياحية، وذلك بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه، محتويا على سقالتين بطول 45 مترا، ورصيف بحرى يصل طوله إلى 35 متر طولى وغاطس يصل إلى 5 متر، كما تم تجهيز كافة المرافق وصياناتها، وذلك حسبما أكد الموقع الإلكترونى للنقل البحرى.