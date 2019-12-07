نهائي خليجي 24| المنتخب السعودي يتسلح للبحرين بركلات الجزاء

اختتم المنتخب السعودي تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة منتخب البحرين في نهائي خليجي 24 لكرة القدم .





حرص الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، علي تخصيص فقرة رئيسية خلال مران اليوم للاعبي الفريق على تسديد ركلات الترجيح ،تحسبا للجوء إليها في حالة عدم حسم المواجهة مع المنتخب البحريني بنهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم ( خليجي 24).





وشارك فى هذه الفقرة جميع اللاعبين ، حيث شهدت تألق لافت من اللاعبين وكذلك من حراس المرمي، الذين خضعوا لتدريبات شاقة مختلفة مثل كيفية التعامل مع المهاجم في حالة الانفراد بالمرمى والتعامل مع الكرات العكسية وآخرها التدريب على ركلات الترجيح.



