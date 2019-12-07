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احمد السقا بلوك "العنكبوت" في مهرجان "نجم العرب" ويستقبله كريم عفيفي بالأحضان

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:39 م
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احمد السقا
احمد السقا
يارا أحمد
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وصل النجم أحمد السقا، منذ قليل لمهرجان "نجم العرب"، وظهر بلوك فيلمه الجديد "العنكبوت"، وخطف الأنظار واحتشد حوله عدد كبير من الحضور للتصوير معه واستقبله كريم عفيفي بالأحضان وذلك لتكريمهم عن مسلسل "ولد الغلابة".

وتقام الدورة الرابعة برعاية “اتحاد الإعلاميات العرب”، وتنظيم شركة pacha Kuwait الكويتية، وكانت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الثالثة “السابقة للمهرجان ” تتضمن كل من تامر حسني، ومحمد هنيدي ومنه شلبي، واكرم حسني واسر ياسين، وخالد سليم وأروي جودة، ورانيا يوسف والمنتج وليد منصور والمنتج حسام حسني وهشام سليم وصلاح السعدني والاعلامي اسامه الشيخ والاعلامي اسامه كمال، وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني، و علي ربيع ورامي جمال، ومحمد الشرنوبي والشاعر تامر حسين، والملحن تامر علي والموزع شريف مكاوي، واحمد شيبه والعديد من نجوم الفن المصري.

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