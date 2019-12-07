كامل الوزير: "السيسي مش بينام.. ولا وقت لديه للراحة" (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه سيكتب مذكراته وجزء منها عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلاقته بالله وسعيه للحفاظ على مصالح شعبه، متابعًا: "هذا الرجل يعمل من فجر اليوم إلى فجر ثاني يوم ومش بينام وممكن يعمل 24 ساعة إذا تطلب الأمر".



وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن الرئيس السيسي يعمل من أجل بلاده منذ أن كان وزيرا للدفاع، ولا وقت لديه للراحة.



وكشف وزير النقل والمواصلات أن الرئيس السيسي بدأ مشروع الجلالة في مارس 2014 عندما كان وزيرا للدفاع، موضحا: "الرئيس السيسي أول من وضع قدميه على أرض الجلالة بتاريخ 13-3-2014 أى قبل ترشحه للرئاسة".



وتابع: "الرئيس سألني في ذلك الوقت هل يمكن إقامة مدينة كبيرة في الجلالة وتمهيد الطريق المؤدي إليها، وجاوبته يمكن".

