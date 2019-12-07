كأس الملك| الهلال يقسو على الجبلين برباعية قاتلة ويتأهل إلى دور الـ16



حقق الهلال، فوزا ثمينا على نظيره الجبلين، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.



افتتح محمد الشلهوب أهداف المبارلة للهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الجبلين عند الدقيقة 25.



وأدرك كارلوس دي مورا هدف التعادل للجبلين من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الهلال عند الدقيقة 28.



وسجل عمر خربين الهدف الثاني لصالح الهلال، قبل أن يحرز حسان عقبي الهدف الثاني للجبلين، عند الدقيقة 82.



وأحرز اندريه كاريلو الهدف الثالث للهلال عند الدقيقة 86.



فيما نجح كارولس إدواردو من تسجيل الهدف الرابع بعدما استغل تمريرة من خربين، ليضعها في مرمي الجبلين عند الدقيقة 90، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الهلال على الجبلين بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وبهذا الفوز خطف الهلال بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من كأس الملك، والتي ستكون أمام الفيصلي.