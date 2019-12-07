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رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الزمالك NOW

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:49 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" أول أغسطس والزمالك yalla shoot live بث مباشر مباراة أول أغسطس والزمالك kora live في دوري أبطال أفريقيا، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة أول أغسطس والزمالك ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة أول أغسطس والزمالك بث مباشر youtube live

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* مشاهدة مباراة أول أغسطس والزمالك : kora star

يلا شوت بث مباشر أول أغسطس والزمالك كورة انلاين، مباراة أول أغسطس والزمالك بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة أول أغسطس والزمالك في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة أول أغسطس والزمالك كورة ستريم.kora cool

* موعد المباراة :
تُقام مباراة مازيمبي والزمالك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.kora on line
تلقى الزمالك هزيمة الثقيلة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد ليحتل الفريق الأبيض المركز الأخير في المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط بينمت احتل الفريق الكونغولي المركز الأول بثلاثة نقاط.youtube live

وجاء أول أغسطس الأنجولي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ومتساوي مع زيسكو يونايتد الزامبي الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا لذا بات الفريق الأبيض في حاجة لحصد نقاط المباراة الثلاث التي ستقام وسط جماهيره لتعديل وضعه في ترتيب المجموعة لمواصلة المنافسة على اللقب الإفريقي kora online

* يلا شوت بث مباشر مباراة أول أغسطس والزمالك :
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