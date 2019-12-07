رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الزمالك NOW

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* موعد المباراة :

تُقام مباراة مازيمبي والزمالك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.kora on line

تلقى الزمالك هزيمة الثقيلة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد ليحتل الفريق الأبيض المركز الأخير في المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط بينمت احتل الفريق الكونغولي المركز الأول بثلاثة نقاط.youtube live





وجاء أول أغسطس الأنجولي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ومتساوي مع زيسكو يونايتد الزامبي الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا لذا بات الفريق الأبيض في حاجة لحصد نقاط المباراة الثلاث التي ستقام وسط جماهيره لتعديل وضعه في ترتيب المجموعة لمواصلة المنافسة على اللقب الإفريقي kora online





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