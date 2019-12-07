"ام روح حلوة".. حنان مطاوع تخطف الأنظار في مهرجان "نجم العرب" (صور)

رصدت عدسة " الفجر الفني "، عدد من الصور للفنانة حنان مطاوع، وذلك أثناء وصولها مهرجان "نجم العرب"، لدورته الرابعة، ومن المقرر تكريمها كأفضل فنانة في الوطن العربي عن مسلسل "لمس اكتاف" وتألقت بإطلالة هادئة تحمل اللونين ما بين الأحمر والأسود وخطفت الأنظار.





ويعتبر أول مهرجان مصري يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والأعلام المصريين بنًاء علي أستفتاء واختيارات الجمهور العربي والخليجي على السواء، ولذلك تمت تسميته بهذا الاسم.





وتقام الدورة الرابعه برعايه “اتحاد الاعلاميات العرب” وتنظيم شركة pacha Kuwait الكويتيه، وكانت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الثالثه “السابقه للمهرجان ” تتضمن كل من تامر حسني، ومحمد هنيدي ومنه شلبي، واكرم حسني واسر ياسين، وخالد سليم وأروي جودة، ورانيا يوسف والمنتج وليد منصور والمنتج حسام حسني وهشام سليم وصلاح السعدني والاعلامي اسامه الشيخ والاعلامي اسامه كمال، وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني، و علي ربيع ورامي جمال، ومحمد الشرنوبي والشاعر تامر حسين، والملحن تامر علي والموزع شريف مكاوي، واحمد شيبه والعديد من نجوم الفن المصري.



