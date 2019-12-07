تعرف على تفاصيل الظهور الأول لصابرين بعد خلع الحجاب.. وترفض التسجيل مع الإعلام

وصلت الفنانة صابرين، منذ قليل بعد خلعها الحجاب ويعتبر الظهور الأول وذلك بعد أزمة خلعها الحجاب ورفضت التسجيل مع كاميرات الإعلام ودخلت سريعا لمهرجان نجم العرب المقام حاليا باحدي الفنادق الكبرى.



ويعتبر أول مهرجان مصري يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام المصريين بنًاء على استفتاء واختيارات الجمهور العربي والخليجي على السواء، ولذلك تمت تسميته بهذا الاسم.



وتقام الدورة الرابعة برعاية “اتحاد الإعلاميات العرب” وتنظيم شركة pacha Kuwait الكويتيه، وكانت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الثالثة “السابقة للمهرجان”، تتضمن كل من تامر حسني، ومحمد هنيدي ومنه شلبي، وأكرم حسني واسر ياسين، وخالد سليم وأروي جودة، ورانيا يوسف والمنتج وليد منصور والمنتج حسام حسني وهشام سليم وصلاح السعدني والاعلامي اسامه الشيخ والاعلامي اسامه كمال، وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني، و علي ربيع ورامي جمال، ومحمد الشرنوبي والشاعر تامر حسين، والملحن تامر علي والموزع شريف مكاوي، واحمد شيبه والعديد من نجوم الفن المصري.

