التهامي: الأحزاب السياسية هدفها تأهيل الشباب.. "مش بندور على مناصب"

قال المستشار أحمد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الشباب سيكون لهم دور كبير في مجلس الشيوخ القادم، حيث إن الحد الأدنى لعضوية مجلس الشيوخ هو 35 عامًا، وعندما كان عضوًا في مجلس الشورى كان هناك لجنة شباب متخصصة داخل المجلس، مضيفًا:" 35 سنة يعد شباب وحتى سن الأربعين".



وأضاف "التهامي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، مع أبراهيم الشواربي، أن الشباب يتميز بأن لديه فكر واعي، ويتطلع إلى الأفضل دائما، ويقول الرأي والرأي الأخر وعنده جرأة في إبداء الرأي في أي مكان، سواء كانت في مؤتمرات الشباب الذي ينظمها الرئيس عبد الفتاح السيسي أو في مختلف المنتديات والمؤتمرات.



وأشاد رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بوجود عدد كبير من نواب المحافظين من الشباب ومن الأحزاب، وهذا يلقي بعبء كبير على الاحزاب السياسية، أنها تقوم بدور فعال في تأهيل الشباب وتدريبهم وتثقيفهم من أجل تبوأ مناصب قيادية وتنفيذية في مراحل متقدمة في عمر الدولة.



وتابع:" الحزب بتاعنا عمل تأهيل دقيق للشباب في كافة المناهج واختبارات دقيقة على الشباب من أجل تأهيلهم حتى يكونوا جاهزين للتمكين ولأي منصب في أي وقت، فالأحزاب السياسية هدفها تأهيل ودعم الشباب وليست للمناصب فقط ".