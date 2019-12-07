LIVE شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف اونلاين ستريم رابط ماتش برشلونة GOAL شو

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بات ريال مايوركا قريبًا من مراكز الهبوط في جدول الدوري الإسباني، حيث حصد 14 نقطة فقط منذ بداية الموسم.

وعلى الجانب الآخر، يحتل برشلونة المركز الأول برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني. وستكون هذه المباراة بمثابة احتفالية بسبب فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السادسة له في تاريخه متفوقاً على كريستيانو رونالدو.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع : جونيور فيربو - جيرارد بيكي - صامويل أومتيتي - موسى واجو

خط الوسط : آرتور - فرينكي دي يونج - راكيتيتش

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

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