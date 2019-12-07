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14 نقطة تقضي على آمال السيتي في الدوري الإنجليزي وتُقرب ليفربول من حلم غائب منذ 29 عامًا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:41 م
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مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
علاء خليف
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تلقي فريق مانشستر سيتي هزيمة مفاجئة علي ملعبه ووسط جمهوره أمام فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي:

تقدم اللاعب ماركوس بالهدف الاول لفريق مانشستر يونايتد بالدقيقة 23 من ركلة جزاء، بينما أضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني لليونايتد بالدقيقة 29 من زمن اللقاء، وجاء هدف السيتي الوحيد بالدقيقة 85 عن طريق اللاعب نيكولاس اوتامندي، لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد 2-1.

فوز ساحق لليفربول على حساب بورنموث:

في الوقت الذي خسر فيه مانشستر سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد، حقق فريق ليفربول فوزًا عريضًا على حساب فريق بورنموث علي ملعب الأخير بنتيجة 3-0، وشهدت المباراة تسجيل الدولي المصري محمد صلاح هدفًا وصنع آخر، بينما سجل الهدفين الآخرين للريدز كل من، تشامبرلين، ونابي كيتا، ليواصل الريدز صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 46 نقطة.

14 نقطة تقضي على آمال السيتي في البريميرليج:

بعد نتائج مباريات الجولة السادسة عشر ارتفع رصيد ليفربول إلي 46 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة، واتسع الفارق بين الفريقين لـ14 نقطة كاملة، مما يؤكد ابتعاد فريق السيتي حامل لقب البريميرليج بالموسم الماضي عن دائرة المنافسة علي لقب البطولة بالموسم الحالي، بعدما فقد العديد من النقاط بعد 16 جولة فقط من عمر المسابقة، وبات من الصعب أن يعود الفريق السماوي لصدارة الترتيب مجددًا حيث لن يمنحه الليفر هذه الفرصة أبدًا.

ليفربول يقترب من تحقيق حلم غائب منذ 29 عامًا:

اقترب فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق حلم غائب منذ 29 عامًا بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، بعدما فشل في حصد  اللقب منذ موسم 1989 – 1990، حيث تبدو جميع الظروف مهيأة لاعتلاء فريق الريدز بقيادة مدربه يورجن كلوب منصة التتويج باللقب المحلي هذا الموسم خاصة بعد اتساع الفارق بين الليفر وأقرب منافسيه حيث يبعد بـ 11 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، كما أن الريدز لم يتعرض لأي هزيمة بالبطولة حتي الآن.

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