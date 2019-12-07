مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني يلا شوت LIVE

يبحث فريق برشلونة الإسباني عن استعادة صدارة الدوري الإسباني الممتاز مساء اليوم السبت، عندما يواجه فريق ريال مايوركا في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا الإسبانية بالموسم الحالي 2019 – 2020، وذلك بعدما انتزعها منه ريال مدريد عقب فوزه على اسبانيول 2-0.





ترتيب الدوري الإسباني قبل لقاء برشلونة واسبانيول KORA STAR:

متابعة بث مباشر COOL KORA مباريات الدوري الإسباني، حيث يتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، يليه برشلونة برصيد 31 نقطة، ويأتي فريق اشبيلية ثالثا برصيد 30 نقطة بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد 26 نقطة، يتواجد أتليتك بلباو بالمركز الخامس بنفس الرصيد.





أما فريق أتليتكو مدريد يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة، ويتواجد خيتافي بالمركز السابع برصيد 24 نقطة، يليه فالنسيا بـ 23 نقطة، ثم أوساسونا 22 نقطة، وغرناطة 21 نقطة، وليفانتي 20 نقطة، بينما يتساوي فياريال وريال بيتيس في الرصيد بـ 19 نقطة، ثم بلد الوليد 18 نقطة، وألافيس 18 نقطة، وبالمركز السادس عشر إيبار بـ 15 نقطة، يليه مايوركا بـ 14 نقطة، ثم سلتا فيجو 13 نقطة، اسبانيول 9 نقاط، واخيرا ليجانيس.





بث مباشر لمباراة برشلونة ومايوركا اليوم بالدوري الاسباني

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ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل نادي برشلونة YALLA SHOOT صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي مايوركا KORA ONLINE في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.