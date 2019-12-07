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يلا شووت beIN BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:39 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع برشلونة ضد ريال مايوركا YALLA SHOOT 7ASRY، في إطار الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسبانيkora live.
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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش برشلونة ضد ريال مايوركا، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا.
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