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ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف "صلاح" اليوم ضد بورنموث

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:38 م
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هدف محمد صلاح اليوم
هدف محمد صلاح اليوم
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ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، عاد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، للتسجيل من جديد بعد صيامه في الجولات الماضية، بإحرازه هدف في شباك بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2020/2019.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في مباراة فريقه اليوم أمام بورنموث وقدم أداءًا رائعًا حيث سجل هدف وصنع الآخر، ليؤكد صدارته لبطولة بالدوري الإنجليزي الممتاز محققًا الانتصار رقم 15 هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف "صلاح" اليوم ضد بورنموث

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 14 هدفًا.

تامي أبراهام لاعب  تشيلسي 11 هدفًا.

بيير إيميريك أوباميانج لاعب آرسنال 10 أهداف.

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 9 أهداف.

ساديو ماني لاعب ليفربول 9 أهداف.

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 9 أهداف.

هاري كين لاعب توتنهام 9 أهداف.

تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتي 8 أهداف.

داني إنجز لاعب ساوثهامبتون 8 أهداف.

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 8 أهداف.

محمد صلاح لاعب ليفربول 7 أهداف.
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