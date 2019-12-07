ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف "صلاح" اليوم ضد بورنموث

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، عاد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، للتسجيل من جديد بعد صيامه في الجولات الماضية، بإحرازه هدف في شباك بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2020/2019.





و شارك محمد صلاح أساسيًا في مباراة فريقه اليوم أمام بورنموث وقدم أداءًا رائعًا حيث سجل هدف وصنع الآخر، ليؤكد صدارته لبطولة بالدوري الإنجليزي الممتاز محققًا الانتصار رقم 15 هذا الموسم.



