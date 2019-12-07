هاجر الشرنوبي تكشف عن سبب عدم تواجدها بمهرجان مراكش السينمائي

أبطال فيلم "راس السنة"



مشاركة هاجر الشرنوبي في" بلا دليل"



مشاركة هاجر الشرنوبي في رمضان2019



والجدير بالذكر أنَّ هاجر الشرنوبي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل" لمس أكتاف"، وحققت من خلال ذلك المسلسل نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة ياسر جلال، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، شريف دسوقي، هاجر الشرنوبي، كرم مطاوع، محمد عز، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.





أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن سعادتها البالغة بمشاركة فيلم "رأس السنة" في مهرجان مراكش، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت "هاجر" صورة، وعلقت على الصورة قائلة: "سعيدة جدًا بمشاركه فيلم راس السنة بمهرجان مراكش، وكنت اتمني اكون موجوده بالمهرجان بس منعتني للاسف ظروف التصوير، يارب خير".فيلم راس السنة، تأليف وانتاج محمد حفظي، اخراج محمد صقر مدير التصوير فيكتور كردي، إياد نصار، بسمة، إنچي المقدم، شيرين رضا، احمد مالك، هدي المفتي، علي قاسم، هاجر الشرنوبي.يُشار أنَّ هاجر يُعرض لها حاليًا على قناة" cbc" مسلسل" بلا دليل"، والمسلسل بطولة خالد سليم، أحلام الجريتلي، درة، إسلام جمال، حازم سمير، نيكولا معوض، والمسلسل من إنتاج سينرجى، إخراج منال الصيفي، تأليف إنجي علاء.