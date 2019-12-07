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LIVE| مشاهدة مباراة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم السبت 7/12/2019 بث مباشر في الدوري الاسباني بدون تقطيع مباراة match

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:32 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع “الفجر الرياضي " مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر اليوم 07‏/12‏/2019 الدوري الايطالي، يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة فريق لاتسيو في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 من بطولة الدوري الإيطالي، وسوف تقام المباراة على ملعب الأولمبيكو، ويخوض فريق يوفنتوس مباراته وهو عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن تعادل خلال مباراته أمام فريق ساسولو خلال مباراته الماضية والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكلاً منهما، ليتنازل فريق يوفنتوس عن صدارة الجدول لفريق الإنتر ميلان الذي تمكن من احتلال صدارة الجدول بعد الفوز الذي حققه خلال مباراته أمام سبال والتي انتهت بفوز فريق الإنتر بهدفين مقابل هدف، أما عن فريق لاتسيو الذي يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن فريق يوفنتوس، حيث تمكن الفريق من الفوز بثلاثة أهداف على فريق أودينيزي ويسعى الفريق أن يحقق الفوز خلال هذه المباراة حتى يقلص الفرق بينه وبين فريق يوفنتوس الإبتعاد عن منافسة روما الذي يمتلك 28 نقطة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية من كلا الفريقين الذي يسعى كلاً منهما في تحقيق نتيجة إيجابية.

ويتم نقل مواجهة فريقي يوفنتوس ولاتسيو مباشرة الان علي قناة بي إن سبورت 3 بصوت المعلق عصام الشوالي في تمام الساعة الـ 10:45 بتوقيت الرياض وفي تمام الساعة الـ 9:45 بتوقيت القاهرة .

ويُتيح موقعكم الرياضي “الفجر الرياضي”رابط القنوات التي تذيع البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم 7 ديسمبر 2019 من خلال قنوات البث الخاصة بنا الذي تتناسب مع جميع أجهزة الجوال ، أجهزة الكمبيوتر ، و لأندرويد و iOS وويندوز فون ، واللابتوب ، وايفون ،وايباد ، وايبود ، واندرويد .

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